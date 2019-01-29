Медик розповів, як відновитися після хвороби

"Важливо поступово входити в трудовий ритм, не брати одразу великих психічних та фізичних навантажень, поступово відновлювати фізичну активність і трудову діяльність", - зазначив Стойка.

Він зазначив, що велику увагу слід приділяти сну та харчуванню: їсти більше сезонних овочів та фруктів, давати організму якомога більше необхідних мікроелементів та вітамінів.

Також, за словами медика, необхідно пити достатню кількість води, а також трав’яні та ягідні чаї. Крім того, ягоди бажано вживати не тільки в чаї, але й у звичайному вигляді. Лікар порадив купувати заморожені журавлину, чорноплідну рябину, смородину, малину.

Як повідомляв УНН, українців попередили про підйом захворюваності на грип в Україні.

Нагадаємо, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, а також зареєстровано шість летальних випадків від грипу.