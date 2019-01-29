Медик рассказал, как восстановиться после болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. После болезни важно входить в трудовой ритм и восстанавливать физическую активность постепенно. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.
"Важно постепенно входить в трудовой ритм, не брать сразу больших психических и физических нагрузок, постепенно восстанавливать физическую активность и трудовую деятельность", - отметил Стойко.
Он отметил, что большое внимание следует уделять сну и питанию: есть больше сезонных овощей и фруктов, давать организму как можно больше необходимых микроэлементов и витаминов.
Также, по словам медика, необходимо пить достаточное количество воды, а также травяные и ягодные чаи. Кроме того, ягоды желательно употреблять не только в чае, но и в обычном виде. Врач посоветовал покупать замороженные клюкву, черноплодную рябину, смородину, малину.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о подъеме заболеваемости гриппом в Украине.
Напомним, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 191 953 человека, а также зарегистрировано шесть летальных исходов от гриппа.