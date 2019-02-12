Еще две школы в Ровенской области закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Здолбуновском районе, Ровенская область, еще в двух школах объявили карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Здолбуновской районной госадминистрации.
"С завтрашнего дня, 13 февраля, еще в двух учебных заведениях нашего района будет приостановлено обучение. По информации отдела образования Здолбуновской райгосадминистрации, учебный процесс приостановят в Миротинской ООШ I-II ст., Ильпинской ООШ I в.", - говорится в сообщении.
По данным госадминистрации, во всех других учреждениях, где сейчас обучение прекращено, кроме Маломощаницького УПК, карантин продлится.
Напомним, во Львовской области 231 школу закрыли на карантин.