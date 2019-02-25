Корью с начала года заболели около 24 тыс. украинцев

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11348 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35954 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118991 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121997 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124080 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122324 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154237 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117316 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141264 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145173 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Корью с начала года заболели около 24 тыс. украинцев

Корью с начала года заболели около 24 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 10121 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля этого года в Украине заболели 24 тысячи 42 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные в понедельник данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"24 042 человека заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 февраля 2019 года", - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

В Украине сейчас неблагополучная эпидемическая ситуация по кори. По оперативным данным за 7-ю неделю этого года - с 11 по 17 февраля - показатели заболеваемости корью выросли по сравнению с предыдущей неделей на 3,9% - 3 тысячи 264 случая.

Добавим, специфического лечения от кори не существует - предотвратить заболевание может только вакцинация.

Украинские Национальные Новости

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