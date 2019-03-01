Украина обошла Филиппины и Бразилию в количестве заболеваний корью

В Украине в прошлом году было зарегистрировано более 35 тыс. случаев инфицирования, что больше, чем в Филиппинах, Бразилии, Йемене и Венесуэле вместе взятых. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболевших корью в Украине больше, чем во всей Европе.

В ЮНИСЕФ сообщили, что не следует пренебрегать возможностью делать прививки, поскольку это сводит на нет весь прогресс по преодолению заболевания. Опасная для жизни и более заразная чем Эбола, туберкулез или грипп корь на самом деле очень легко предотвратить, отмечают в организации.

Вирус, который распростроняется воздушно-капельным путем и живет в помещении в течение часов после пребывания в нем больного, повреждает дыхательные пути, и против него не существует специфического лечения, поэтому вакцинация является единственным способом защиты от болезни детей.

"Хотя болезнь здесь корь, очень часто настоящей инфекцией является дезинформация, недоверие и самоуспокоение. Мы должны делать больше, чтобы доносить правдивую информацию до всех родителей и помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Холсман Фор.

За январь-февраль 2019 года корью в Украине заболело более 20 тыс. человек, из них более половины дети. Всего с начала вспышки кори умерли 30 человек, из них девять человек с начала этого года.

Самые высокие показатели заболеваемости медики фиксируют во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и городе Киев. Во Львовской области, которая является лидером по количеству невакцинированости, мобильные бригады врачей делают прививки детям.

В Министерстве здравоохранения отметили, что для преодоления вспышки кори необходимо не менее 95% привитого населения, тогда как за 2018 год только 91% детей вакцинировали в возрасте одного года.

Напомним, количество больных корью за отказ от вакцинации растет в Польше.