От кори в этом году умерли уже десять украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. С начала текущего года в Украине уже умерло уже десять человек, среди которых трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от роду. МОЗ Украины выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерло уже десять человек, среди которых трое детей", - сообщили в Минздраве.
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С начала вспышки корь забрала уже 31 жизни.
Напомним, корью с 28 декабря 2018 до 22 февраля этого года в Украине заболели 24 тысячи 42 человека.