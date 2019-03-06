За минулий тиждень від грипу померло 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За минулий тиждень, з 25.02 по 03.03 2019 року, в Україні від грипу померло чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
“За звітний тиждень зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу, зокрема одна дитина віком до двох років, що підтверджено методом ПЛР”, — зазначено у повідомленні.
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Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 45 українців, зокрема семи дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
Нагадаємо, за тиждень з 18 по 24 лютого зареєстровано вісім смертей внаслідок грипу, у тому числі дитини віком до двох років.