Від грипу померли ще восьмеро українців

КИЇВ. 27 лютого. УНН. За тиждень з 18 по 24 лютого зареєстровано вісім смертей внаслідок грипу, у тому числі дитини віком до двох років. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.