Від грипу померли ще восьмеро українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За тиждень з 18 по 24 лютого зареєстровано вісім смертей внаслідок грипу, у тому числі дитини віком до двох років. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень зареєстровано вісім летальних випадків унаслідок грипу, зокрема одна дитина віком до двох років, що підтверджено методом ПЛР", - повідомили у центрі МОЗу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Молдові від грипу померли вже 28 осіб
Із початку епідемічного сезону, як зазначається, грип забрав життя 41 українця, зокрема шести дітей віком до 17 років.
Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
Нагадаємо, у Києві на 12,3% знизилась захворюваність на грип.