У Києві на 12,3% знизилась захворюваність на грип
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 769 осіб (зниження на 11%), дорослих – 4 661 особа (зниження на 14,2%). Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Загалом, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 8-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 430 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 419,5 та є нижчим епідемічного порогу на 51%.
"У структурі захворюваності діти становлять 62,5%, а на попередньому тижні – 62%. Серед школярів захворюваність знизилась на 5,5%: 3 386 випадків, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей і 28,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він зазначив, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 145 осіб, із них 129 – діти.
"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 005 осіб, із них 9 288 – діти", – додав Микола Поворозник.
За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 24 школах.
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- Голосіївський район – 4 ЗЗСО (частково);
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- Деснянський район – усього 3 ЗЗСО з них: 1 –повністю, 2 – частково;
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- Дніпровський район – усього 3 ЗЗСО, з них: 1 – повністю, 2 – частково;
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- Оболонський район – усього 2 ЗЗСО, з них: 1 – повністю, 1 – частково;
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- Печерський район – усього 1 ЗЗСО (повністю);
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- Подільський район – усього 2 ЗЗСО, із них: 1 – повністю, 1 – частково;
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- Святошинський район – усього 5 ЗЗО (частково);
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- Солом’янський район – усього 4 ЗЗСО із них: 2 – повністю, 2 – частково.
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Раніше УНН повідомляв, що з 11 до 17 лютого грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців.