У Києві на 12,3% знизилась захворюваність на грип

Загалом, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 8-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 430 хворих на грип та ГРВІ. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 419,5 та є нижчим епідемічного порогу на 51%.

"У структурі захворюваності діти становлять 62,5%, а на попередньому тижні – 62%. Серед школярів захворюваність знизилась на 5,5%: 3 386 випадків, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей і 28,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 145 осіб, із них 129 – діти.

"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 005 осіб, із них 9 288 – діти", – додав Микола Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 24 школах.



Голосіївський район – 4 ЗЗСО (частково);



Деснянський район – усього 3 ЗЗСО з них: 1 –повністю, 2 – частково;



Дніпровський район – усього 3 ЗЗСО, з них: 1 – повністю, 2 – частково;



Оболонський район – усього 2 ЗЗСО, з них: 1 – повністю, 1 – частково;



Печерський район – усього 1 ЗЗСО (повністю);



Подільський район – усього 2 ЗЗСО, із них: 1 – повністю, 1 – частково;



Святошинський район – усього 5 ЗЗО (частково);



Солом’янський район – усього 4 ЗЗСО із них: 2 – повністю, 2 – частково.



Раніше УНН повідомляв, що з 11 до 17 лютого грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців.