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22 березня, 17:51 • 110943 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 176505 перегляди

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Грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців

Грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців

Київ • УНН

 • 10910 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. З 11 до 17 лютого в Україні на грип на ГРВІ захворіли 198,9 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.

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"198 902 людини захворіли на грип на ГРВІ з 11 до 17 лютого 2019 року", - повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Нагадаємо, у Києві продовжує знижуватись захворюваність на грип та ГРВІ - на 8,1%. Так за минулий звітний період у столиці захворіло дітей – 8 072 (зниження на 7,6%), дорослих – 4 942 осіб (зниження на 0,2%).

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