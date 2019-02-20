Грипом і ГРВІ захворіли ще майже 200 тисяч українців

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"198 902 людини захворіли на грип на ГРВІ з 11 до 17 лютого 2019 року", - повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Нагадаємо, у Києві продовжує знижуватись захворюваність на грип та ГРВІ - на 8,1%. Так за минулий звітний період у столиці захворіло дітей – 8 072 (зниження на 7,6%), дорослих – 4 942 осіб (зниження на 0,2%).