Гриппом и ОРВИ заболели еще почти 200 тысяч украинцев

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"198 902 человека заболели гриппом и ОРВИ с 11 до 17 февраля 2019 года", - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, в Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ - на 8,1%. Так за прошлый отчетный период в столице заболело детей - 8072 (снижение на 7,6%), взрослых - 4942 (снижение на 0,2%).