У Києві продовжує знижуватись захворюваність на грип та ГРВІ

Загалом, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 7-й тиждень 2019 року зареєстровано 13 014 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14 166). Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 439,2 та є нижчим епідемічного порогу на 48,7%.

"У структурі захворюваності діти становлять 62%, а на попередньому тижні – 61,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 11,3%: 3 583 випадки, що становить 50,1% від загальної кількості захворілих дітей і 31,1% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 105 осіб, із них 85 – діти.

"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 957 осіб, із них 9 270 дітей", – додав Микола Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 59 школах:

• Голосіївський район – 3 ЗЗСО (частково);

• Дарницький район – всього 4 ЗЗСО, з них: 3 – повністю, 1 – частково;

• Деснянський район – всього 4 ЗЗСО (повністю);

• Дніпровський район – 4 ЗЗСО, з них: повністю – 1, частково – 3;

• Оболонський район – всього 8 ЗЗСО, з них: повністю – 7, частково – 1;

• Печерський район – всього 4 ЗЗСО (повністю);

• Подільський район – 1 ЗЗСО (частково);

• Святошинський район – всього 6 ЗЗСО, з них: 3 – повністю, 3 – частково;

• Солом’янський район – всього 18 ЗЗСО, з них: повністю – 13, частково – 5;

• Шевченківський район – всього 7 ЗЗСО, з них: 5 – повністю, 2 – частково.

Раніше УНН повідомляв, що захворюваність на ГРВІ на Закарпатті зменшується.