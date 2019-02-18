Захворюваність на ГРВІ на Закарпатті зменшується

Зменшення кількості випадків ГРІ спостерігається у всіх вікових групах. Загалом по медичну допомогу звернулися 3 705 дітей віком до 17 років (58% від усіх захворілих) та 2635 дорослих (42%). За минулий тиждень госпіталізовано з приводу респіраторних інфекцій 219 осіб (3% захворілих). Швидкими тестами підтверджено діагноз грипу А у 21 хворого, в т.ч 8 - у дітей та 13 - у дорослих (13 - у м.Ужгород, 4 - у м.Мукачеві, 1 - в Ужгородському, 3 - у Мукачівському районах).

За словами завідувачки відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторії Тимчик на більшості адміністративних територій кількість хворих у порівнянні з минулим тижнем зменшилася, однак у Хустському та Рахівському районах спостерігається збільшення кількості випадків. Перевищені епідемічні пороги на 50% - у Воловецькому районі, на 18% - у Міжгірському, на 16% - Виноградівському районах.

Через поширення респіраторних інфекцій серед дітей, призупинено навчальний процес у навчальних закладах Виноградівського району до 24.02.2019, у одному навчальному закладі Баранинської ОТГ та у п’яти закладах у Воловецькому районі.

Протиепідемічні та профілактичні заходи в області тривають.



Як повідомляв УНН, у 7-ми навчальних закладах Львова призупинено навчання.