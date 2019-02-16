У 7-ми навчальних закладах Львова призупинено навчання

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. враховуючи інтенсивність епідемічного процесу, ріст рівня захворюваності у вікових групах 7−14 та 15−17 років на грип та ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, за зверненнями керівників шкіл, де відсутні більше 20% від загальної кількості учнів, призупинено освітній процес, з метою переривання ланцюга передачі інфекції у 7-ми навчальних закладах міста Львова. ПРо це УНН повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради. 

Призупинено навчання:

До 19 лютого (включно) у ліцеї "Інтелект";

До 20 лютого (включно) у гімназії "Престиж".

Продовжено призупинення навчання:

До 19 лютого (включно): у СЗШ № 95, СЗШ № 47, СЗШ № 52, СЗШ № 93, СЗШ № 29.

Нагадаємо, від грипу в Україні померли ще дві людини

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