У 7-ми навчальних закладах Львова призупинено навчання

КИЇВ. 16 лютого. УНН. враховуючи інтенсивність епідемічного процесу, ріст рівня захворюваності у вікових групах 7−14 та 15−17 років на грип та ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, за зверненнями керівників шкіл, де відсутні більше 20% від загальної кількості учнів, призупинено освітній процес, з метою переривання ланцюга передачі інфекції у 7-ми навчальних закладах міста Львова. ПРо це УНН повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради.