У 7-ми навчальних закладах Львова призупинено навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. враховуючи інтенсивність епідемічного процесу, ріст рівня захворюваності у вікових групах 7−14 та 15−17 років на грип та ГРВІ, порівняно з попереднім тижнем, за зверненнями керівників шкіл, де відсутні більше 20% від загальної кількості учнів, призупинено освітній процес, з метою переривання ланцюга передачі інфекції у 7-ми навчальних закладах міста Львова. ПРо це УНН повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради.
Призупинено навчання:
До 19 лютого (включно) у ліцеї "Інтелект";
До 20 лютого (включно) у гімназії "Престиж".
Продовжено призупинення навчання:
До 19 лютого (включно): у СЗШ № 95, СЗШ № 47, СЗШ № 52, СЗШ № 93, СЗШ № 29.
Нагадаємо, від грипу в Україні померли ще дві людини.