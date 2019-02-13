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Від грипу в Україні померли ще дві людини

Від грипу в Україні померли ще дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. За тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Центру громадського здоровя Міністерства охорони здоров'я України.

"За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено методом ПЛР, серед них — одна дитина віком до 17 років. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років", - повідомили у центрі.

Жоден померлий, як вказано, не був вакцинований проти грипу.

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 209 493 людини, 70,6% з яких — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 3,6%, а серед дітей віком до 17 років не змінився", - додали у центрі.

Загалом інтенсивний показник захворюваності сягнув 544,2 на 100 тисяч населення, що на 4,9% більше епідемічного порога по Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

"Епідемічні пороги перевищено в десяти областях, а найбільше — у Закарпатській (на 47,1%), Чернівецькій (на 46%) та Івано-Франківській (на 89,9%). У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення", - зазначили у ЦГЗ.

За результатами лабораторного обстеження методом ПЛР 108 зразків матеріалів, у 25% отримано позитивні на грип результати, у циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 465 людей, а з початку епідемічного сезону — 160 885 осіб.

Нагадаємо, за тиждень з 28 січня по 3 лютого в Україні від грипу померло дві людини.

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