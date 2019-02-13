От гриппа в Украине умерли еще два человека

КИЕВ. 13 февраля. УНН. За неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.