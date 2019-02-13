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От гриппа в Украине умерли еще два человека

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. За неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, что подтверждено методом ПЦР, среди них - один ребенок в возрасте до 17 лет. С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет", - сообщили в центре.

Ни один умерший, как указано, ни был вакцинирован против гриппа.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 209 493 человека, 70,6% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 3,6%, а среди детей в возрасте до 17 лет не изменился", - добавили в центре.

В целом интенсивный показатель заболеваемости составил 544,2 на 100 тысяч населения, что на 4,9% больше эпидемического порога по Украине.

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"Эпидемические пороги превышены в десяти областях, а больше всего - в Закарпатской (на 47,1%), Черновицкой (на 46%) и Ивано-Франковской (на 89,9%). В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение", - отметили в ЦОЗ.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 108 образцов материалов, в 25% получены положительные на грипп результаты, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 465 человек, а с начала эпидемического сезона - 160 885 человек.

Напомним, за неделю с 28 января по 3 февраля в Украине от гриппа умерло два человека.

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