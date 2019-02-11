У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

ukru
23 березня, 12:58 • 161430 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 412626 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 407598 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 394450 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 400916 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297243 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 246640 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 479561 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174879 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 411593 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5 м/с
51 %
756 мм
Легкий дощ
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 344598 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 328509 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 282951 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 220786 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 269935 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 398456 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 479584 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 411613 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 366622 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 315917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158057 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155249 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156321 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 150866 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154638 перегляди
Актуальне
У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 13166 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,6%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 8733 (зниження на 2,4%), дорослих – 5433 осіб (зниження на 0,2%). Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 6-й тиждень 2019 року зареєстровано 14166 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14397). Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 478,1 та є нижчим епідемічного порогу на 44,2%.

"У структурі захворюваності діти становлять 61,6%, а на попередньому тижні – 62,2%. Серед школярів захворюваність знизилась на 2,1%: 3 955 випадків, що становить 46,3% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 166 осіб, із них 151 – діти.

"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 850 осіб, із них 9 208 дітей", – додав Микола Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 104 школах:

Голосіївський район – 4 ЗЗСО (частково);

Дарницький район – усього 21 ЗЗСО, із них: повністю – 20, частково – 1;

Деснянський район – усього 24 ЗЗСО (повністю);

Дніпровський район – 2 ЗЗСО (повністю);

Оболонський район – усього 11 ЗЗСО (повністю);

Печерський район – усього 5 ЗЗСО, із них: 4 – повністю, 1 – частково;

Подільський район – 1 ЗЗСО (повністю);

Святошинський район – усього 17 ЗЗСО, із них: 14 – повністю, 3 – частково;

Солом’янський район – усього 10 ЗЗСО, із них: повністю – 7, частково – 3;

Шевченківський район – усього 9 ЗЗСО, із них: 6 – повністю, 3 – частково.

Нагадаємо, впродовж тижня, з 28 січня по 3 лютого, в Україні на грип та ГРВІ захворіли 212619 людей, 62,6% з них є діти віком до 17 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,116.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.19