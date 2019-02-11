У Києві знижується захворюваність на грип та ГРВІ

Інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 6-й тиждень 2019 року зареєстровано 14166 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14397). Показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 478,1 та є нижчим епідемічного порогу на 44,2%.

"У структурі захворюваності діти становлять 61,6%, а на попередньому тижні – 62,2%. Серед школярів захворюваність знизилась на 2,1%: 3 955 випадків, що становить 46,3% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 166 осіб, із них 151 – діти.

"Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 34 850 осіб, із них 9 208 дітей", – додав Микола Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 104 школах:

Голосіївський район – 4 ЗЗСО (частково);

Дарницький район – усього 21 ЗЗСО, із них: повністю – 20, частково – 1;

Деснянський район – усього 24 ЗЗСО (повністю);

Дніпровський район – 2 ЗЗСО (повністю);

Оболонський район – усього 11 ЗЗСО (повністю);

Печерський район – усього 5 ЗЗСО, із них: 4 – повністю, 1 – частково;

Подільський район – 1 ЗЗСО (повністю);

Святошинський район – усього 17 ЗЗСО, із них: 14 – повністю, 3 – частково;

Солом’янський район – усього 10 ЗЗСО, із них: повністю – 7, частково – 3;

Шевченківський район – усього 9 ЗЗСО, із них: 6 – повністю, 3 – частково.

Нагадаємо, впродовж тижня, з 28 січня по 3 лютого, в Україні на грип та ГРВІ захворіли 212619 людей, 62,6% з них є діти віком до 17 років.