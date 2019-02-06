За тиждень на грип і ГРВІ захворіло більше 200 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Впродовж тижня, з 28 січня по 3 лютого, в Україні на грип та ГРВІ захворіли 212 619 людей, 62,6% з них є діти віком до 17 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.
“Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 212 619 людей, 62,6% з яких — діти віком до 17 років”, - зазначено у повідомленні.
Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%, а серед дітей віком до 17 років — збільшився на 14,6%; загалом інтенсивний показник захворюваності склав 552,3 на 100 000 населення, що на 6,5% більше епідемічного порога по Україні.
Епідемічні пороги перевищено в 11 областях, а найбільше — у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%).
УНН раніше повідомляв, що захворюваність на грип і ГРВІ в Україні збільшилась на 20,1%.