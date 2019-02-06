За тиждень на грип і ГРВІ захворіло більше 200 тис. людей

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Впродовж тижня, з 28 січня по 3 лютого, в Україні на грип та ГРВІ захворіли 212 619 людей, 62,6% з них є діти віком до 17 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.