За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 200 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В течение недели, с 28 января по 3 февраля, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из них являются детьми в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из которых - дети до 17 лет", - говорится в сообщении.
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет - увеличился на 14,6%; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 552,3 на 100 000 населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине.
Эпидемические пороги превышены в 11 областях, а больше всего - в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской (на 91,6%).
УНН ранее сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине увеличилась на 20,1%.