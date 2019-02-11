В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. На 6-й неделе 2019 года зарегистрировано 14166 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14397). Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 478,1 и ниже эпидемического порога на 44,2%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 61,6%, а на предыдущей неделе - 62,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 2,1%: 3955 случаев, составляет 46,3% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник .

Он отметил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 166 человек, из них 151 - дети.

"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34850 человек, из них 9208 детей", - добавил Николай Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 104 школах:

Голосеевский район - 4 ЗЗСО (частично);

Дарницкий район - всего 21 ЗЗСО, из них: полностью - 20, частично - 1;

Деснянский район - всего 24 ЗЗСО (полностью);

Днепровский район - 2 ЗЗСО (полностью);

Оболонский район - всего 11 ЗЗСО (полностью);

Печерский район - всего 5 ЗЗСО, из них: 4 - полностью, 1 - частично;

Подольский район - 1 ЗЗСО (полностью);

Святошинский район - всего 17 ЗЗСО, из них: 14 - полностью, 3 - частично;

Соломенский район - всего 10 ЗЗСО, из них: полностью - 7, частично - 3;

Шевченковский район - всего 9 ЗЗСО, из них: 6 - полностью, 3 - частично.

Напомним, в течение недели, с 28 января по 3 февраля, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек, 62,6% из них являются дети в возрасте до 17 лет.