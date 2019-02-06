За минулий тиждень від грипу померло 2 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За минулий тиждень, з 28.01 по 03.02.2019 року, в Україні від грипу померло дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.
"За звітний тиждень (з 28.01 по 03.02.2019 - ред.) зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено лабораторно”, - зазначено у повідомленні.
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Зокрема з початку епідемічного сезону, а це з жовтня 2018 року, від грипу померло 30 людей, зокрема четверо дітей віком до 17 років. Жоден з них не був вакцинований проти грипу.
Як зазначається, за результатами лабораторного обстеження методом ПЛР 153 зразків матеріалів у 35,9% отримано позитивні на грип результати, у циркуляції абсолютно домінують віруси грипу типу A.
Додається також, що впродовж минулого тижня проти грипу вакциновано 862 людини, а з початку епідемічного сезону — 160 420 осіб.
Раніше УНН повідомляв, захворюваність на грип і ГРВІ в Україні збільшилась на 20,1%.