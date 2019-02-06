За прошедшую неделю от гриппа умерло 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За прошедшую неделю, с 28.01 по 03.02.2019 года, в Украине от гриппа умерло два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
"За отчетную неделю (с 28.01 по 03.02.2019 - ред.) зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.
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В частности с начала эпидемического сезона, а это с октября 2018 года, от гриппа умерло 30 человек, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один из них не был вакцинирован против гриппа.
Как отмечается, по результатам лабораторного обследования методом ПЦР 153 образцов материалов в 35,9% получены положительные гриппом результаты, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.
Прилагается также, что на прошлой неделе против гриппа вакцинировано 862 человека, а с начала эпидемического сезона - 160 420 человек.
Ранее УНН сообщал, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине увеличилось на 20,1%.