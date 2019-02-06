З 2017 року в Україні від кору померло 27 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У період з 2017 року в Україні від ускладнень кору померло 27 людей. Про це повідомила голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець під час засідання комітету 5 лютого, передає УНН.
"Від ускладнень кору з 2017 року померло 27 хворих (2017 рік – 5, 2018 рік – 16, з початку 2019 року – померло 6 осіб)", - зазначила Богомолець.
Найвищі показники захворюваності у 2018 році реєструвалися у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях.
Вона також наголосила, кількість хворих за цей період зросла більш ніж на 11 разів.
"Високим вважається рівень захворюваності, якщо кількість хворих перевищує 10 на 100 тисяч населення, а в Україні в 2017 році зареєстровано 11,22 випадків на 100 тисяч населення, а в 2018 році – 125,47 випадків, тобто відбулося зростання у 11,13 разів", - додала Богомолець.
За її словами, найвищий приріст захворюваності на кір спостерігався серед дітей віком від 10 до 17 років, а також серед дорослого населення.
Водночас голова комітету зазначає, додалась проблема переповненості у лікарняних палатах через велику кількість хворих не лише на кір, але й грип.
Раніше УНН повідомляв, нардепи хочуть скликати РНБО для оголошення епідемії кору.
Нагадаємо, 30 січня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров'я не буде оголошувати епідемію кору.