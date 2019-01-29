За кількістю хворих в Україні вже давно епідемія кору - медик

"З моєї точки зору, як клініциста, вже давним-давно справжнісінька епідемія - за кількістю хворих і так далі. На сьогоднішній день кількість хворих наближається до тієї цифри - 600 на 100 тис. осіб, - яка була в довакцинальну еру", - зазначила медик.



За її словами, раніше питаннями оголошення епідемії займався головний санітарний лікар, проте в умовах "розбалансованої" системи протиепідемічного нагляду не відомо, хто повинен займатися узгодженням юридичних питань.



Нагадаємо, від наслідків кору тільки з початку поточного року померло вже шестеро осіб.



За останні дні кількість дітей, хворих на кір, в Кілійській ОТГ збільшилася до 84.



Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я планувало подати документи для скликання спеціальної комісії, щоб розглянути питання про необхідність оголошення епідемії кору в Україні.