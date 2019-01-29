По количеству больных в Украине уже давно эпидемия кори - медик

"С моей точки зрения как клинициста, уже давным-давно самая настоящая эпидемия – по количеству больных и так далее. На сегодняшний день количество заболевших приближается к той цифре – 600 на 100 тыс. человек, – которая была в довакцинальную эру", - отметила медик.



По ее словам, ранее вопросами объявления эпидемии занимался главный санитарный врач, однако в условиях "разбалансированной" системы противоэпидемического надзора не известно, кто должен заниматься согласованием юридических вопросов.



Напомним, от последствий кори только с начала текущего года умерло уже шесть человек.



За последние дни количество детей, больных корью, в Килийской ОТГ увеличилось до 84.



На прошлой неделе Министерство здравоохранения планировало подать документы для созыва специальной комиссии, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.