По количеству больных в Украине уже давно эпидемия кори - медик
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Количество больных корью в Украине близко к показателю довакцинальной эры, поэтому в стране уже давно возникла эпидемия болезни. Об этом сообщила главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в комментарии корреспонденту УНН.
"С моей точки зрения как клинициста, уже давным-давно самая настоящая эпидемия – по количеству больных и так далее. На сегодняшний день количество заболевших приближается к той цифре – 600 на 100 тыс. человек, – которая была в довакцинальную эру", - отметила медик.
По ее словам, ранее вопросами объявления эпидемии занимался главный санитарный врач, однако в условиях "разбалансированной" системы противоэпидемического надзора не известно, кто должен заниматься согласованием юридических вопросов.
Напомним, от последствий кори только с начала текущего года умерло уже шесть человек.
За последние дни количество детей, больных корью, в Килийской ОТГ увеличилось до 84.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения планировало подать документы для созыва специальной комиссии, чтобы рассмотреть вопрос о необходимости объявления эпидемии кори в Украине.