Вспышка кори в Одесской области: заболело уже 84 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За последние 3 дня количество детей, больных корью, в Килийской ОТГ увеличилось до 84. Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко корреспондентам УНН.
По его словам, 4 больных живут в Килии, еще один заболевший ребенок - из села Шевченково.
Вследствие этого, карантин в школах, который планировали завершить 28 января, продлили до 6 февраля.
По словам Павла Бойченко, никаких опасных случаев заболеваний нет, только 3 детей госпитализировали с целью перестраховки.
Причиной вспышки кори глава Килийской ОТГ назвал приезд в село Шевченково на Рождество семьи из Киевской области, чьи дети болели корью, после чего инфекция быстро распространилась среди местных детей.
Как сообщал УНН, что все больные корью дети не были привиты из-за религиозных убеждений родителей.
Напомним, вспышка кори в одном из сел Килийской ОТО школы закрыли на карантин.