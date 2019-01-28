Спалах кору в Одеській області: захворіло вже 84 дитини

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КИЇВ. 28 січня. УНН. За останні 3 дні кількість дітей, хворих на кір, в Кілійській ОТГ збільшилася до 84. Про це повідомив глава Кілійської ОТГ Павло Бойченко кореспондентам УНН.

За його словами, 4 хворих живуть в Кілії, ще одна хвора дитина - з села Шевченкового.

Внаслідок цього, карантин в школах, який планували завершити 28 січня, продовжили до 6 лютого.

За словами Павла Бойченка, ніяких небезпечних випадків захворювань немає, тільки 3 дітей госпіталізували з метою перестраховки.

Причиною спалаху кору глава Кілійської ОТГ назвав приїзд в село Шевченкове на Різдво родини з Київської області, чиї діти хворіли на кір, після чого інфекція швидко поширилася серед місцевих дітей.

Як повідомляв УНН, що всі хворі на кір діти не були щеплені через релігійні переконання батьків.

Нагадаємо, спалах кору в одному з сіл Кілійської ОТГ: школи закрили на карантин.

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