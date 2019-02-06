С 2017 года в Украине от кори умерло 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В период с 2017 года в Украине от осложнений кори умерло 27 человек. Об этом сообщила председатель комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время заседания комитета 5 февраля, передает УНН.
"От осложнений кори с 2017 года умерло 27 больных (2017 - 5, 2018 - 16, с начала 2019 - умерло 6 человек)", - отметила Богомолец.
Самые высокие показатели заболеваемости в 2018 году регистрировались во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.
Она также подчеркнула, количество больных за этот период выросла более чем на 11 раз.
"Высоким считается уровень заболеваемости, если количество заболевших превышает 10 на 100 тысяч населения, а в Украине в 2017 году зарегистрировано 11,22 случаев на 100 тысяч населения, а в 2018 году - 125,47 случаев, то есть произошел рост в 11,13 раз", - добавила Богомолец.
По ее словам, самый высокий прирост заболеваемости корью наблюдался среди детей в возрасте от 10 до 17 лет, а также среди взрослого населения.
В то же время председатель комитета отмечает, добавилась проблема переполненности в больничных палатах из-за большого количества больных не только на корь, но и грипп.
Ранее УНН сообщал, нардепы хотят созвать СНБО для объявления эпидемии кори.
Напомним, 30 января в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.