Нардепи хочуть скликати РНБО для оголошення епідемії кору

Комітет також визнав роботу МОЗ щодо запобігання розповсюдження кіру незадовільною.

Чиновники відзначили, що згідно з чинним законодавством, оголосити епідемію кору може тільки головний санітарний лікар, а ця посада на сьогодні вільна. При цьому депутати вважають, що епідемію кору може оголосити РНБО.

Парламентарії також зазначили, що штаб із запобігання захворюваності на кір, створений при Міністерстві охорони здоров'я також працює не ефективно.



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Нагадаємо, Сполучені Штати уважно відстежують ситуацію з кором в Україні .



Відзначимо, 30 січня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров'я не буде оголошувати епідемію кору.