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Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с корью в Украине

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с корью в Украине

Киев  •  УНН

 • 17092 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки несмотря на ситуацию с заболеваемостью корью в Украине пока не вводили дополнительных проверок для путешествующих граждан, впрочем внимательно отслеживают ситуацию с корью в стране. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в посольстве США в Украине.

"Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с корью в Украине", - сообщили в дипучреждении.

Отметим, 30 января в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.

В то же время по мнению опытных медиков, число заболевших корью в Украине близко к показателю до прививочной эры, поэтому в стране уже давно возникла эпидемия болезни.

На вопрос о том, введут в США из-за ситуации с корью в Украине дополнительные проверки для путешествующих из нашей страны граждан, в посольстве ответили, что пока соответствующие меры не были введены.

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"На данный момент мы не вносили каких-либо изменений в требования к путешественникам. Любое существенное изменение в этих требованиях в связи с ситуацией с корью будет объявлена публично", - отметили дипломаты.

По их словам, правительство США помогает Украине по вакцинации от заболевания.

"Правительство США работает в партнерстве с Министерством здравоохранения Украины, Международной Организацией Здравоохранения и ЮНИСЕФ над организацией переподготовки медицинских работников и эпидемиологов, а также над распространением правдивой информации среди сиделок, учителей, медперсонала и религиозных лидеров относительно вакцины КПК. В 2018 году правительство США начало несколько долгосрочных проектов с целью улучшить спрос-предложение вакцин и опровергать дезинформацию, что сдерживает людей от получения жизнесберегающих прививок", - рассказали в посольстве.

Напомним, от последствий кори в Украине только с начала текущего года умерло уже шесть человек.

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