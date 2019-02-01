Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с корью в Украине

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки несмотря на ситуацию с заболеваемостью корью в Украине пока не вводили дополнительных проверок для путешествующих граждан, впрочем внимательно отслеживают ситуацию с корью в стране. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в посольстве США в Украине.