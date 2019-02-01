"Сполучені Штати уважно відстежують ситуацію із кором в Україні", - повідомили в дипустанові.

Зазначимо, 30 січня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що Міністерство охорони здоров’я не буде оголошувати епідемію кору.

Водночас на думку досвідчених медиків, кількість хворих на кір в Україні близька до показника до вакцинальної ери, тому в країні вже давно виникла епідемія хвороби.

На питання про те, чи введуть у США через ситуацію з кором в Україні додаткові перевірки для подорожуючих з нашої держави громадян, у посольстві відповіли, що поки відповідних заходів не було запроваджено.



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"На даний момент ми не вносили якихось змін до вимог до подорожуючих. Будь-яка суттєва зміна у цих вимогах у зв’язку із ситуацією з кором буде оголошена публічно", - зазначили дипломати.

За їхніми словами, уряд США допомагає Україні щодо вакцинації від захворювання.

"Уряд США працює у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України, Міжнародною Організацією Охорони Здоров'я та ЮНІСЕФ над організацією перепідготовки медичних працівників та епідеміологів, а також над розповсюдженням правдивої інформації серед доглядальників, вчителів, медперсоналу та релігійних лідерів стосовно вакцини КПК. У 2018 році уряд США розпочав декілька довготривалих проектів з метою поліпшити попит-пропозицію вакцин та спростовувати дезінформацію, що стримує людей від отримання життєзберігаючих щеплень", - розповіли в посольстві.

Нагадаємо, від наслідків кору в Україні тільки з початку поточного року померло вже шестеро осіб.