Нардепы хотят созвать СНБО для объявления эпидемии кори
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью, передает УНН со ссылкой на решение Комитета.
Комитет также признал работу Минздрава по предотвращению распространения кори неудовлетворительной.
Чиновники отметили, что согласно действующему законодательству, объявить эпидемию кори может только главный санитарный врач, а эта должность на сегодня свободна. При этом депутаты считают, что эпидемию кори может объявить СНБО.
Парламентарии также отметили, что штаб по предотвращению заболеваемости корью, созданный при Минздраве также работает не эффективно.
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Напомним, Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с корью в Украине.
Отметим, 30 января в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Министерство здравоохранения не будет объявлять эпидемию кори.