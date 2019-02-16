В 7-ми учебных заведениях Львова приостановлены занятия

КИЕВ. 16 февраля. УНН. учитывая интенсивность эпидемического процесса, рост уровня заболеваемости в возрастных группах 7-14 и 15-17 лет гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, по обращениям руководителей школ, где отсутствуют более 20% от общего количества учащихся, приостановлено образовательный процесс с целью прерывание цепи передачи инфекции в 7-ми учебных заведениях города Львова. Об этом сообщили УНН в управлении образования Львовского городского совета.