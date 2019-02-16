В 7-ми учебных заведениях Львова приостановлены занятия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. учитывая интенсивность эпидемического процесса, рост уровня заболеваемости в возрастных группах 7-14 и 15-17 лет гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, по обращениям руководителей школ, где отсутствуют более 20% от общего количества учащихся, приостановлено образовательный процесс с целью прерывание цепи передачи инфекции в 7-ми учебных заведениях города Львова. Об этом сообщили УНН в управлении образования Львовского городского совета.
Приостановлены занятия:
До 19 февраля (включительно) в лицее "Интеллект";
До 20 февраля (включительно) в гимназии "Престиж".
Продлен приостановлении обучения:
До 19 февраля (включительно): в СОШ № 95, СОШ № 47, СОШ № 52, СОШ № 93, СОШ № 29.
Напомним, от гриппа в Украине умерли еще два человека.