Заболеваемость ОРВИ в Закарпатье уменьшается
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За прошедшую неделю (08.02 - 15.02.2019) с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратилось 6340 человек, показатель заболеваемости составляет 503 на 100 тыс. населения и ниже определенного эпидемического порога на 17%. Регистрируется уменьшение количества обращений по сравнению с предыдущей неделей на 20% (на 1621 случай). Об этом сообщили УНН в Закарпатском областном центре здоровья.
Уменьшение количества случаев ОРВИ наблюдается во всех возрастных группах. В общем за медицинской помощью обратились 3705 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 2635 взрослых (42%). За прошедшую неделю госпитализированы по поводу респираторных инфекций 219 человек (3% заболевших). Быстрыми тестами подтвержден диагноз гриппа А у 21 больного, в т.ч. восьмой детей и тринадцатый взрослых ( 13 - в Ужгороде, 4 - г.Мукачево, 1 - в Ужгородском, 3 - в Мукачевском районах).
По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктории Тимчик на большинстве административных территорий количество больных по сравнению с прошлой неделей уменьшилось, однако в Хустском и Раховском районах наблюдается увеличение количества случаев. Превышены эпидемические пороги на 50% - в Воловецком районе, на 18% - в Межгорском, на 16% - Виноградовском районах.
Из-за распространения респираторных инфекций среди детей, приостановлен учебный процесс в учебных заведениях Виноградовского района к 24.02.2019, в одном учебном заведении Баранинской ОТО и в пяти учреждениях в Воловецком районе.
Противоэпидемические и профилактические мероприятия в области продолжаются.
Как сообщал УНН, в 7-ми учебных заведениях приостановлены занятия.