Заболеваемость ОРВИ в Закарпатье уменьшается

Уменьшение количества случаев ОРВИ наблюдается во всех возрастных группах. В общем за медицинской помощью обратились 3705 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 2635 взрослых (42%). За прошедшую неделю госпитализированы по поводу респираторных инфекций 219 человек (3% заболевших). Быстрыми тестами подтвержден диагноз гриппа А у 21 больного, в т.ч. восьмой детей и тринадцатый взрослых ( 13 - в Ужгороде, 4 - г.Мукачево, 1 - в Ужгородском, 3 - в Мукачевском районах).

По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктории Тимчик на большинстве административных территорий количество больных по сравнению с прошлой неделей уменьшилось, однако в Хустском и Раховском районах наблюдается увеличение количества случаев. Превышены эпидемические пороги на 50% - в Воловецком районе, на 18% - в Межгорском, на 16% - Виноградовском районах.

Из-за распространения респираторных инфекций среди детей, приостановлен учебный процесс в учебных заведениях Виноградовского района к 24.02.2019, в одном учебном заведении Баранинской ОТО и в пяти учреждениях в Воловецком районе.

Противоэпидемические и профилактические мероприятия в области продолжаются.



Как сообщал УНН, в 7-ми учебных заведениях приостановлены занятия.