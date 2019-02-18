Заболеваемость ОРВИ в Закарпатье уменьшается

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62606 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83452 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130793 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130540 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129918 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125100 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161008 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117838 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141436 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Заболеваемость ОРВИ в Закарпатье уменьшается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. За прошедшую неделю (08.02 - 15.02.2019) с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратилось 6340 человек, показатель заболеваемости составляет 503 на 100 тыс. населения и ниже определенного эпидемического порога на 17%. Регистрируется уменьшение количества обращений по сравнению с предыдущей неделей на 20% (на 1621 случай). Об этом сообщили УНН в Закарпатском областном центре здоровья.

Уменьшение количества случаев ОРВИ наблюдается во всех возрастных группах. В общем за медицинской помощью обратились 3705 детей в возрасте до 17 лет (58% от всех заболевших) и 2635 взрослых (42%). За прошедшую неделю госпитализированы по поводу респираторных инфекций 219 человек (3% заболевших). Быстрыми тестами подтвержден диагноз гриппа А у 21 больного, в т.ч. восьмой детей и тринадцатый взрослых ( 13 - в Ужгороде, 4 -  г.Мукачево, 1 - в Ужгородском, 3 - в Мукачевском районах).

По словам заведующей отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктории Тимчик на большинстве административных территорий количество больных по сравнению с прошлой неделей уменьшилось, однако в Хустском и Раховском районах наблюдается увеличение количества случаев. Превышены эпидемические пороги на 50% - в Воловецком районе, на 18% - в Межгорском, на 16% - Виноградовском районах.
Из-за распространения респираторных инфекций среди детей, приостановлен учебный процесс в учебных заведениях Виноградовского района к 24.02.2019, в одном учебном заведении Баранинской ОТО и в пяти учреждениях в Воловецком районе.
Противоэпидемические и профилактические мероприятия в области продолжаются.

Как сообщал УНН, в 7-ми учебных заведениях приостановлены занятия.

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