В Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56588 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76285 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129090 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129387 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129235 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124821 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160050 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 37121 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 38460 просмотра
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 30148 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 40774 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 42115 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 125070 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 160050 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 171857 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 183060 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 240808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 129079 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 97866 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104054 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107145 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106736 просмотра
Актуальное
В Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 11999 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,1%, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 8072 (снижение на 7,6%), взрослых - 4942 человек (снижение на 0,2%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

В целом, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. 7-я неделя 2019 зарегистрировано 13 014 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14166). Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 439,2 и ниже эпидемического порога на 48,7%.

"В структуре заболеваемости дети составляют 62%, а на предыдущей неделе - 61,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11,3%: 3583 случая составляют 50,1% от общего количества заболевших детей и 31,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 7-ю неделю госпитализированы 105 человек, из них 85 - дети.

"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34957 человек, из них 9270 детей", - добавил Николай Поворозник.

По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве приостановлено образовательный процесс в 59 школах:

• Голосеевский район - 3 ЗОСО (частично);
• Дарницкий район - всего 4 ЗОСО, из них: 3 - полностью, 1 - частично;
• Деснянский район - всего 4 ЗОСО (полностью);
• Днепровский район - 4 ЗОСО, из них: полностью - 1, частично - 3;
• Оболонский район - всего 8 ЗОСО, из них: полностью - 7, частично - 1;
• Печерский район - всего 4 ЗОСО (полностью);
• Подольский район - 1 ЗОСО (частично);
• Святошинский район - всего 6 ЗОСО, из них: 3 - полностью, 3 - частично;
• Соломенский район - всего 18 ЗОСО, из них: полностью - 13, частично - 5,
• Шевченковский район - всего 7 ЗОСО, из них: 5 - полностью, 2 - частично.

Ранее УНН сообщал, что заболеваемость ОРВИ в Закарпатье уменьшается.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы