На Львівщині від грипу померла 53-річна жінка

"53-річна жінка захворіла 2 лютого, а померла 7-го. У жінки був вірус грипу А. Захворювання було обтяжене, бо у жінки були й інші недуги. Хвороба призвела до пневмонії, і жінка померла", - повідомив Когут.

Це вже третя смерть від грипу на Львівщині з початку 2019 року.

Нагадаємо, за тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина. Із їх врахуванням з початку епідемічного сезону грип забрав життя 32 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років.