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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59286 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124914 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126564 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127600 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124112 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 157365 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117743 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141355 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

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Во Львовской области от гриппа умерла 53-летняя женщина

Во Львовской области от гриппа умерла 53-летняя женщина

Киев  •  УНН

 • 9106 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Стрыйском районе Львовской области от гриппа умерла 53-летняя женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

"53-летняя женщина заболела 2 февраля, а умерла 7-го. У женщины был вирус гриппа А. Заболевание было обременено, потому что у женщины были и другие болезни. Болезнь привела к пневмонии, и женщина умерла", - сообщил Когут.

Это уже третья смерть от гриппа на Львовщине с начала 2019 года.

Напомним, за неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок. С их учетом с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет.

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