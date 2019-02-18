Во Львовской области от гриппа умерла 53-летняя женщина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Стрыйском районе Львовской области от гриппа умерла 53-летняя женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.
"53-летняя женщина заболела 2 февраля, а умерла 7-го. У женщины был вирус гриппа А. Заболевание было обременено, потому что у женщины были и другие болезни. Болезнь привела к пневмонии, и женщина умерла", - сообщил Когут.
Это уже третья смерть от гриппа на Львовщине с начала 2019 года.
Напомним, за неделю с 4 по 10 февраля в Украине зарегистрировано два случая смерти от гриппа, среди умерших - один ребенок. С их учетом с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 32 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет.