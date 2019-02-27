От гриппа умерли еще восемь украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. За неделю с 18 по 24 февраля зарегистрировано восемь смертей вследствие гриппа, в том числе ребенка в возрасте до двух лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", - сообщили в центре Минздрава.
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С начала эпидемического сезона, как отмечается, грипп унес жизни 41 украинца, в том числе шести детей в возрасте до 17 лет.
Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
Напомним, в Киеве на 12,3% снизилась заболеваемость гриппом.