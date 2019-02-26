У Молдові від грипу померли вже 28 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Як повідомляє міністерство охорони здоров'я, праці та соціального захисту, починаючи з жовтня, на грип в Республіці Молдова захворіли 1 754 людини, при цьому 28 з них від цього захворювання померли, передає УНН з посиланням на Рoint.md.
Велика частина смертей сталася через гостру форму захворювання, що викликається вірусом A (H1N1).
Особи, які померли не були щеплені проти сезонного грипу. Варто зауважити, що кінець зими-початок весни традиційно є найбільш уразливим з точки зору грипу періодом - і тільки минулого тижня медики зафіксували 205 нових випадків захворювання. Як правило, вони викликаються вже згаданим вірусом A (H1N1), а також A (H3N2).
Нагадаємо, минулого тижня через грип та його ускладнень в Польщі померли 19 осіб.