У Молдові від грипу померли вже 28 осіб

Велика частина смертей сталася через гостру форму захворювання, що викликається вірусом A (H1N1).

Особи, які померли не були щеплені проти сезонного грипу. Варто зауважити, що кінець зими-початок весни традиційно є найбільш уразливим з точки зору грипу періодом - і тільки минулого тижня медики зафіксували 205 нових випадків захворювання. Як правило, вони викликаються вже згаданим вірусом A (H1N1), а також A (H3N2).

Нагадаємо, минулого тижня через грип та його ускладнень в Польщі померли 19 осіб.