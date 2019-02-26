На прошлой неделе из-за гриппа и его осложнений в Польше умерли 19 человек

На прошлой неделе из-за гриппа и вызванных им осложнений в Польше умерли 19 человек. В этом году этот вирус представляет особенную опасность.

По данным Национального института общественного здравоохранения, начиная с октября по 22 февраля было зарегистрировано 67 смертельных случаев, связанных с гриппом. В прошлом году в этот же период не было зафиксировано ни одного подобного случая.

В общей сложности, на прошлой неделе с симптомами гриппа к врачам обратилось более 200 тыс. жителей Польши. Это на 50 тыс. меньше, чем неделей ранее, однако, количество заболеваний все еще велико.



Как сообщал УНН, четвертую смерть от гриппа зафиксировали в Кропивницком.