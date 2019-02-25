Четвертую смерть от гриппа зафиксировали в Кропивницком

"Зарегистрировано один летальный случай от осложнения гриппа в Новоархангельск районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) Мичиган. Это уже четвертый летальный случай от осложнения гриппа в области с начала года", - говорится в сообщении.



Эпидемическая ситуация с ОРВИ на восьмой неделе 2019 года в Кировоградской области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидпорога (минус 18,6%).



Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3776 жителей области. Из общего числа заболевших - 71,2% дети. Всего госпитализированных - 233.



С начала эпидсезона в области зарегистрировано 46 вирусологически подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.



Как сообщал УНН, от гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца.