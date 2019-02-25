Четвертую смерть от гриппа зафиксировали в Кропивницком

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118083 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121293 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122145 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117298 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Четвертую смерть от гриппа зафиксировали в Кропивницком

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Летальный случай от осложнения гриппа зарегистрировали в Новоархангельск районе. Об этом сообщила УНН пресс-служба областного лабораторного центра.

"Зарегистрировано один летальный случай от осложнения гриппа в Новоархангельск районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) Мичиган. Это уже четвертый летальный случай от осложнения гриппа в области с начала года", - говорится в сообщении.

Эпидемическая ситуация с ОРВИ на восьмой неделе 2019 года в Кировоградской области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидпорога (минус 18,6%).

Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3776 жителей области. Из общего числа заболевших - 71,2% дети. Всего госпитализированных - 233.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано 46 вирусологически подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Как сообщал УНН, от гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца.

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