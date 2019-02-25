Четверту смерть від грипу зафіксували в Кропивницькому

"Зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоархангельському районі. Вірусологічно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) Мічіган. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнення грипу в області з початку року", - йдеться в повідомленні.



Епідемічна ситуація із ГРВІ на восьмому тижні 2019 р. на Кіровоградщині була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 18,6 %).



Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3776 мешканців області. Із загального числа захворілих – 71,2 % діти. Всього госпіталізованих – 233.



З початку епідсезону в області зареєстровано 46 вірусологічно підтверджених випадків грипу. Усі захворілі не були щеплені проти грипу.



Як повідомляв УНН, від грипу з початку епідсезону померли 33 українці.