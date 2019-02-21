У Латвії від грипу за тиждень померли 11 осіб

За даними Центру, на минулому тижні захворюваність на грип в Латвії знизилася до 269,4 випадку на 100 тис. жителів, тижнем раніше вона становила 363 випадки на 100 тис. жителів. Не зважаючи на це, від грипу за тиждень в Латвії померли ще 11 осіб.

Всього з початку сезону грипу від цієї інфекції і викликаних нею ускладнень померли 48 осіб. Середній вік померлих - 65 років, майже всі вони страждали хронічними захворюваннями, 31 з них не була щеплена від грипу.

Як свідчать дані Центру, найбільше на грип хворіють діти у віці до чотирьох років - зареєстровано 460,8 випадків на 100 тис. жителів, і у віці від п'яти до 14 років - 407,6 випадків.

Минулого тижня з підозрою на грип було госпіталізовано 225 пацієнтів, в тому числі 79 - з викликаною грипом пневмонією.

Відвідуваність загальноосвітніх навчальних закладів на минулому тижні в Латвії підвищилася до 87,8%, дошкільних навчальних закладів - до 69,4%.

Епідемія грипу в Латвії була оголошена 15 січня. У попередньому сезоні в Латвії від грипу помер 91 людина, два роки тому - 75.

Нагадаємо, в Україні від грипу з початку епідсезону померли 33 українці.