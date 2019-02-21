В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Не смотря на то, что на прошлой неделе интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии снизилась на 25,8%, от этой инфекции за неделю умерли еще 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.