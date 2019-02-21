В Латвии от гриппа за неделю умерли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Не смотря на то, что на прошлой неделе интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии снизилась на 25,8%, от этой инфекции за неделю умерли еще 11 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
За данными Центра, на прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии снизилась до 269,4 случая на 100 тыс. жителей, неделей раньше она составила 363 случая на 100 тыс. жителей. Не смотря на это, от гриппа за неделю в Латвии умерли еще 11 человек.
Всего с начала сезона гриппа от этой инфекции и вызванных ею осложнений скончались 48 человек. Средний возраст умерших – 65 лет, почти все они страдали хроническими заболеваниями, 31 из них не был привит от гриппа.
Как свидетельствуют данные Центра, больше всего гриппом болеют дети в возрасте до четырех лет – зарегистрировано 460,8 случая на 100 тыс. жителей, и в возрасте от пяти до 14 лет – 407,6 случая.
На прошлой неделе с подозрением на грипп были госпитализированы 225 пациентов, в том числе 79 – с вызванной гриппом пневмонией.
Посещаемость общеобразовательных учебных заведений на прошлой неделе в Латвии повысилась до 87,8%, дошкольных учебных заведений — до 69,4%.
Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января. В предыдущем сезоне в Латвии от гриппа умер 91 человек, два года назад – 75.
Напомним, в Украине от гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца.