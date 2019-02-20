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От гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца

От гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца

Киев  •  УНН

 • 11906 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине зарегистрирована еще одна смерть от гриппа. Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 33 украинцев, в частности пятерых детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 33 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - сообщили в центре.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 198 902 человека, 73,3% из которых - дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 7% и 3,9% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 516,7 на 100 000 населения, что почти на уровне эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в восьми областях, а больше всего - в Черновицкой (на 25,4%) и Ивано-Франковской (на 61,4%). 

В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. В циркуляции в Украине абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 408 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 193.

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