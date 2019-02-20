Від грипу з початку епідсезону померли 33 українці

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні зареєстровано ще одну смерть від грипу. Загалом з початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я МОЗ України.