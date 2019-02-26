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Минулого тижня через грип та його ускладнення в Польщі померли 19 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулого тижня через грип і викликані ним ускладнення в Польщі померли 19 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

Минулого тижня через грип і викликані ним ускладнення в Польщі померли 19 осіб. В цьому році цей вірус представляє особливу небезпеку.

За даними Національного інституту суспільної охорони здоров'я, починаючи з жовтня по 22 лютого було зареєстровано 67 смертельних випадків, пов'язаних з грипом. У минулому році в цей же період не було зафіксовано жодного подібного випадку.

В цілому, на минулому тижні з симптомами грипу до лікарів звернулося понад 200 тис. жителів Польщі. Це на 50 тис. менше, ніж тижнем раніше, проте, кількість захворювань все ще велика.

Як повідомляв УНН, четверту смерть від грипу зафіксували в Кропивницькому.

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