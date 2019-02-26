В Молдове от гриппа умерли уже 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Как сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, начиная с октября, гриппом в Республике Молдова переболели 1754 человека, при этом 28 из них от этого заболевания скончались, передает УНН со ссылкой на Рoint.md.
Большая часть смертей случилась из-за острой формы заболевания, вызываемой вирусом A (H1N1).
Скончавшиеся не были привиты против сезонного гриппа. Стоит заметить, что конец зимы-начало весны традиционно являются самым уязвимым с точки зрения гриппа периодом – и только на прошлой неделе медики зафиксировали 205 новых случаев заболевания. Как правило, они вызываются уже упомянутым вирусом A (H1N1), а также A (H3N2).
Напомним, на прошлой неделе из-за гриппа и его осложнений в Польше умерли 19 человек.