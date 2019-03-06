За прошедшую неделю от гриппа умерло 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За прошедшую неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
"За отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных исхода в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.
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С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
Напомним, за неделю с 18 по 24 февраля зарегистрировано восемь смертей вследствие гриппа, в том числе ребенка в возрасте до двух лет.