За прошедшую неделю от гриппа умерло 4 человека

"За отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных исхода в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корью с начала года заболели около 26,5 тыс. украинцев

С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Напомним, за неделю с 18 по 24 февраля зарегистрировано восемь смертей вследствие гриппа, в том числе ребенка в возрасте до двух лет.



