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От гриппа с начала эпидсезона умерли 45 украинцев

От гриппа с начала эпидсезона умерли 45 украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе 7 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек 65,9% из которых - дети до 17 лет.

Как сообщал УНН, корью с 28 декабря 2018 до 1 марта 2019 корью в Украине заболело 26544 человека.

Напомним, за прошедшую неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека.

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