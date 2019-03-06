От гриппа с начала эпидсезона умерли 45 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе 7 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
"С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.
В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек 65,9% из которых - дети до 17 лет.
Как сообщал УНН, корью с 28 декабря 2018 до 1 марта 2019 корью в Украине заболело 26544 человека.
Напомним, за прошедшую неделю, с 25.02 по 03.03 2019 года, в Украине от гриппа умерло четыре человека.